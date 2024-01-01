Варшава, 1 января, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Россия выдержала сильное санкционное давление со стороны западных стран, заявил обозреватель издания Myśl Polska Анджей Щесняк.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, попытка нокаута провалилась, удар Запада по экономике РФ был мощным, но российская сторона выдержала.

«Россия выдержала — как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех», — отметил Щесняк.

При этом он добавил, что Запад готов и дальше вести глобальную экономическую войну и нанести следующий удар.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.

Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски 21 декабря сообщил, что в Брюсселе начали рассматривать 13-й и 14-й пакеты санкций против России. По его словам, разработка новых мер не займёт много времени.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 декабря заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Он отметил, что причиной многих негативных процессов в мире стало неуёмное стремление США и ряда стран навязывать своё видение.

В ноябре 2023 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад попытался осуществить в отношении России экономический блицкриг и потерпел неудачу. Он отметил, что, англосаксонская пресса намеренно игнорирует очевидный факт, что Россия, несмотря на санкции, смогла обеспечить военную, экономическую и продовольственную безопасность.

Президент России Владимир Путин ещё в апреле 2022 года говорил о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада в отношении России. Глава государства пояснил, что Запад делал расчёт на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Путин констатировал, что такая политика провалилась.