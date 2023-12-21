Брюссель, 21 декабря, 2023, 07:58 — ИА Регнум. В Брюсселе начали рассматривать 13-й и 14-й пакеты санкций против России, подтвердил газете «Известия» депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

Сергей Корсун ИА REGNUM Пакет санкций

По его мнению, разработка новых мер не займёт много времени, скоро их представят странам — членам ЕС.

Евродепутат от Эстонии Яна Тоом добавила, что, вероятно, инициатива о принятии новых санкций будет исходить главным образом от Прибалтийских стран. При этом она считает, что санкционный инструмент не бесконечен, скоро наступит этому предел.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Совет Евросоюза объявил об утверждении 12-го пакета санкций против России. Он включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, в том числе ювелирные изделия из России, а также на импорт сжиженного пропана.

Также ужесточён экспорт в отношении товаров и технологий двойного назначения. Пакет санкций предусматривает и обеспечение ограничения цен на нефть, дальнейшие ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, таких как чугунная, медная и алюминиевая проволока и трубки из фольги.

Кроме того, ЕС включил в список 29 компаний и несколько физических лиц, которым запрещено занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерины Новиковой, Евросоюз усилил раскол мировой экономики, утвердив 12-й пакет антироссийских санкций. Для Европы данные запреты увеличивают стоимость произведённой продукции, тем самым делая ЕС неконкурентоспособным по отношению к США. Россия при этом постепенно перестраивает свою национальную экономику с Запада на Восток, пояснила эксперт.