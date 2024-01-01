Москва, 1 января, 2024, 08:27 — ИА Регнум. С 1 января в России вступили в силу новые ограничения Центробанка по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Банк России ужесточил регулирование для заёмщиков с показателем долговой нагрузки в 50–80%. Теперь банки в течение квартала смогут выдавать таким заёмщикам только 25% вместо 30% от всех потребкредитов. Для кредитных карт лимит займов составит 10% против 20%.

Сильно закредитованным заёмщикам, у которых долговая нагрузка более 80%, лимит по потребкредитам и по кредитным картам сохранен на уровне 5% от объёмов выдач за квартал.

Для микрофинансовых организаций лимит снижен с 30 до 25 процентов.

Как передавало ИА Регнум, Центробанк с 1 марта 2024 года ужесточит требования к кредитным учреждениям в отношении выдачи ипотечных кредитов. Регулятор отметил заметное ухудшение стандартов в ипотечном кредитовании на фоне быстрого роста числа выдаваемых кредитов.

Отмечается, что доля кредитов, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла за последние два года почти в два раза. В III квартале она составила 47%. Кроме того, 50% от всей ипотеки приходится сейчас на льготную — с низким первоначальным взносом до 20%.