Москва, 31 декабря, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении обратился к бойцам СВО и заявил, что страна гордится ими.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством. Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа», — сказал глава государства в новогоднем обращении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля. Он заявил, что Россия твёрдо отстаивала интересы и безопасность в 2023 году, и пожелал всем российским семьям в 2024 году всего самого доброго. В новогоднем обращении Путин также заявил, что России предстоит идти вперёд и созидать будущее.