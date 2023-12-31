Москва, 31 декабря, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

Известия/Кристина Кормилицына

«Россия твёрдо отстаивала интересы и безопасность в 2023 году. Всех нас объединяет судьба Отечества», — сказал глава государств.

Президент отметил, что 2023 год совсем скоро станет частью истории и предстоит идти вперёд. В этой связи Путин пожелал всем российским семьям в 2024 году всего самого доброго.

Глава государства назвал самым большим залогом будущего России то, что россияне вместе. Он отметил, что в любые времена Новый год — это светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Путин напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. Как подчеркнул президент, большая семья — это, безусловно, та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу.

Россия твёрдо отстаивала в уходящем году свои интересы и ценности, сделано было многое, добавил президент. Глава государства выразил уверенность, что работа на общее благо сплотила российское общество.

Говоря о специальной военной операции, российский лидер заявил, что Россия никогда не отступит и нет такой силы, которая способна разобщить и остановить развитие страны. Путин подчеркнул, что Россия гордится своими бойцами. Президент назвал российских военных героями.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Путин выступил с новогодним обращением из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО.

Российский лидер 14 декабря посоветовал россиянам в предстоящие новогодние праздники найти общее дело с близкими и семьёй и вместе провести Новый год.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 декабря сообщил, что российский лидер не будет поздравлять с новогодними праздниками глав недружественных стран. Представитель Кремля также добавил, что в этом году торжественного новогоднего приёма в Кремле не будет.