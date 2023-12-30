Москва, 30 декабря, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинским складам с горюче-смазочными материалами в Хмельницкой области, сообщил 30 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ/ТАСС

Он сообщил, что российские военные в рамках спецоперации уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО «Ольха» в районе села Липцы в Харьковской области.

«Кроме того, поражены места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника противника в 118 районах», — сообщил Конашенков.

Конашенков также заявил, что ВСУ на донецком направлении за сутки потеряли до 350 военных убитыми и ранеными, два БТР и шесть пикапов. Российские военные отразили две атаки ВСУ в районах Марьинки и посёлка Шумы в ДНР.

На краснолиманском направлении украинская армия за сутки потеряла до 100 военных, на купянском — до 50 военных. На краснолиманском направлении российские военные отразили атаку штурмового отряда ВСУ севернее села Григоровка в ДНР и нанесли удар по украинским позициям в районе Серебрянского лесничества.