Москва, 31 декабря, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В период праздников противовоздушную и противоракетную оборону Москвы будут обеспечивать в общей сложности около 20 тысяч российских военных. Об этом 31 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремлёвские куранты на Спасской башне

«Более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в общей сложности в этом будет принимать участие около 20 тысяч военных, и добавляется, что боевые расчёты заступят на дежурство в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря глава Дагестана Сергей Меликов принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».