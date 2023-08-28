Москва, 28 августа, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Киевский режим уже не один год совершает военные преступления, обстреливая ДНР. Об этом 28 августа заявила журналистка Ева Бартлетт в эфире Redacted.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Она рассказала, как ходила на рынок, который попал под обстрел ракетами «Град». При этом ВСУ нанесли удар в середине дня, когда там было много людей. Она не уточнила, в каком из городов Донбасса это произошло.

«Намеренные удары по скоплению гражданских — это военное преступление. И все эти люди, которые говорят про войну с Россией, игнорируют тот факт, что Киев ведет её против республик Донбасса уже восемь лет», — сказала Бартлетт.

Она добавила, что первоначально жители ДНР выступали против распространения нацизма и переписывания истории, но именно из-за этого Киев и начал их убивать.

Как передавало ИА Регнум, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что утром 27 августа украинская армия обстреляла Киевский район Донецка с использованием кассетных боеприпасов. По мирным кварталам ВСУ выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 мм.

Ранее стало известно, что украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 241 единицу различных боеприпасов. При обстрелах шестеро мирных жителей получили ранения.