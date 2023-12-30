Берлин, 30 декабря, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Массированные удары по украинским военным объектам, которые нанесла в последнее время Россия, показали, чего Украине нужно ожидать в 2024 году, заявил 29 декабря в эфире немецкого канала Welt военный эксперт Карло Масала.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это только начало, затравка перед тем, что мы можем ожидать в следующем году», — сказал он.

Масала призвал Киев не надеяться, что Россия растратила все ракеты, так как её промышленность нарастила их производство в несколько раз с начала спецоперации. Эксперт также назвал наступающий год решающим для Украины, так как она может остаться без помощи Запада и не удержать свои позиции.

Американский журнал Military Watch Magazine 29 декабря сообщил, что российская армия в ходе массированных ударов ракетами уничтожила украинские склады с ракетами Storm Shadow и SCALP, а также нанесла удары по аэродромам с военными самолётами.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 30 декабря сообщил, что подразделения ВСУ начали отступать в этом регионе и готовить новую линию обороны северней старых рубежей. Он отметил, что ВСУ проводили атаки на этом направлении в течение всего года, используя тактику «огневого выдавливания» с наступлением волнами при огневой поддержке танков и артиллерии.

Постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя 30 декабря на заседании Совбеза ООН заявил о полном провале военных планов Киева. Он подчеркнул, что для Запада и Украины в скором времени будут плохие новости.