Магадан, 31 декабря, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Традиционные гулянья и праздничные салюты в новогоднюю ночь отменяются в Магадане из-за трагических последствий массированного удара украинских войск по Белгороду, сообщил глава города Юрий Гришан в своём Telegram-канале.

Magadangorod.ru Мэрия города Магадана

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода. Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади», — написал мэр.

Гришан также обратился к магаданцам, которые планировали запускать собственные салюты, с просьбой поддержать его и отказаться от своих замыслов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря украинские военные совершили массированный обстрел центра Белгорода. Они запустили ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Большую часть этих ракет удалось сбить, но на город упали их кассетные элементы.

По последним данным, в результате атаки лишился жизни 21 человек, включая троих детей. Ещё 110 человек, в том числе 17 несовершеннолетних, получили ранения. Кроме того, власти Белгородской области проинформировали, что из-за обстрела 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома и несколько соцобъектов получили различные повреждения.

В Белгород по поручению президента России Владимира Путина прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щёголев. Он вместе с главой региона Вячеславом Гладковым осмотрел места прилётов и провел совещание с силовым блоком.

МИД РФ назвал удар по Белгороду очередным циничным и кровавым преступлением Киева. В ведомстве отметили, что власти Украины продемонстрировали своё бесчеловечное нацистское нутро, напав на жилые кварталы.