Белгород, 31 декабря, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Россия удивлена отсутствием внятной реакции Организации Объединённых Наций на удар по Белгороду со стороны Вооружённых сил Украины 30 декабря, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Нас удивляет молчание генерального секретаря (ООН Антониу Гутерриша. — Прим. ред.) по этому поводу. Вместо этого от ООН мы слышали только невнятные заявления пресс-секретаря (Стефана Дюжжарика. — Прим. ред.), который безлико прокомментировал словами о том, что подобные атаки следует осудить», — сказал дипломат.

Также в ходе выступления на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН Небензя указал на причастность стран Запада к военным преступления Украины. Он предупредил, что чем больше угроз будет исходить от Киева, тем жёстче будет ответ со стороны Москвы. По мнению дипломата, украинские власти, охваченные бессильной злобой, пытаются убить как можно больше русских людей. Небензя подчеркнул, что атака ВСУ на Белгород является неизбирательным и комбинированным актом терроризма.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 декабря Вооружённые силы Украины совершили массированный ракетный обстрел административного центра Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки погиб 21 человек, ещё 110 мирных граждан получили ранения, из них 17 детей. Повреждения выявили в 30 многоквартирных домах, трёх частных домовладениях и нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди которых детский сад, школа и лицей.