Лондон, 30 декабря, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сталкивается с трудными решениями о будущем своей страны на фоне краха Вооружённых сил Украины (ВСУ) на поле боя. Такое мнение выразил вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл в статье для Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Год, начавшийся с такого оптимизма в отношении Украины, поставил Зеленского перед сложными решениями как для будущего его народа, так и для своего собственного», — заявил эксперт.

По итогам 2023 года глава киевского режима оказался в патовой ситуации. ВСУ терпят поражение на поле боя, а в это время западная поддержка иссякает.

Эксперт заключил, что успехи российской армии говорят о том, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик. При этом он признал, что украинская армия не сможет добиться успехов. Он также добавил, что предоставленные Западом техника и вооружение не оправдали ожиданий.

Британская газета The Telegraph в ноябре сообщила, что Зеленского сломило неутешительное положение дел ВСУ на фронте. В статье говорилось, что на фоне зашедшего в тупик наступления напряжённость в отношениях между политическим и военным руководством Украины перешла в публичную плоскость.

Глава киевского режима посетил 29 декабря Авдеевку. Он назвал это направление одним из самых сложных участков фронта. При этом Залужный 26 декабря допустил, что через два-три месяца в Авдеевке может произойти тоже самое, что и в Артёмовске.