Киев, 29 декабря, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил Авдеевку и вручил украинским военным награды. Об этом он сообщил 29 декабря в Telegram-канале.

Telegram-канал Владимира Зеленского Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Авдеевка. Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении.

Зеленский также назвал это направление одним из самых сложных участков фронта.

Во время поездки глава киевского режима встретился с командиром, обсудил оборонительную ситуацию и основные потребности украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный допустил, что через два-три месяца в Авдеевке, где продолжаются ожесточённые бои, может произойти тоже самое, что и в Артёмовске. Заявление главком ВСУ сделал после того, как российские военные освободили Марьинку.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении российской армией Марьинки. Он отметил, что в операции отличилась 150-я мотострелковая дивизия.

При этом секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко призвал украинцев готовиться к худшему, заявив, что мобилизации никто не избежит.