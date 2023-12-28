Лондон, 28 декабря, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Российские военные разработали новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут незаметно подавлять западные реактивные системы и украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Sgt. Jacob Harrer

Издание назвало средства РЭБ примером критически важного технологического преимущества России в конфликте.

«Тактика радиоэлектронной борьбы России помогает ей переломить ситуацию в конфликте на Украине в свою пользу. Щит из электромагнитных импульсов вдоль линии фронта обеспечивает войскам решающую защиту от ракетных атак Киева и атак беспилотников», ― указано в материале.

Журналисты отметили, что новые российские средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя главное вооружение украинской армии. Так, американские реактивные системы HIMARS на вооружении ВСУ начали бить мимо целей благодаря российским средствам РЭБ, а дешевые самосборные дроны, которые массово выпускают на Украине, теперь легко подавляют. Наиболее успешной российской системой РЭБ назвали комплекс «Шиповник-АЭРО».

«Они всегда были хороши в радиоэлектронной борьбе. <…> Но сейчас они лучше, чем мы», ― приводит издание слова одного из украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил о бесполезности ракет ВСУ из-за российских систем РЭБ. Он пояснил, что Россия создала такие мощные средства РЭБ, что украинские ракеты и беспилотники потеряли свою эффективность.

Он также заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы оказывают тяжёлое давление на ВСУ. По его словам, сейчас средства радиоэлектронной борьбы российской армии просто невероятны. Кривонос добавил, что с помощью средств РЭБ российские военные обрывают связь между командованием ВСУ и бойцами. Кроме того, благодаря РЭБ российская армия увеличила число используемых на передовой беспилотников, включая FPV-дроны, и наносит ими точные удары по позициям ВСУ.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов 27 декабря сообщил, что специалисты госкорпорации создали новые малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от налётов украинских беспилотников.