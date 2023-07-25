Свердловская область, 6 ноября, 2008, 14:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге увеличился спрос на ювелирные изделия. Как сообщил 6 ноября на пресс-конференции заместитель главы города Виктор Контеев, за 10 месяцев 2008 года ювелирных изделий было продано на 30%, чем за аналогичный период 2007 года, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам Контеева, это связано со стремлением граждан сохранить свои сбережения, вложив их в золото и камни.

В то же время, как отметил Контеев, объем продаж автомобилей иностранного производства снизился на 25%. Такое падение спроса связано с ужесточением условий потребительского кредитования.