Красный Лиман, ДНР, 22 июня, 2023, 17:22 — ИА Регнум. У ВСУ отсутствуют беспилотники-камикадзе для эффективного противостояния российским войскам в районе Ямполя (оккупированная Украиной территория ДНР, посёлок близ Красного Лимана). Об этом пишет испанское издание La Vanguardia со ссылкой на слова представителей украинской армии (перевод ИА Регнум).

Станислав Красильников/ТАСС Работа расчетов разведывательного БПЛА «Суперкам» в зоне СВО

Как рассказали газете украинские военные, одна из оборонительных позиций ВСУ находится в лесу неподалёку от Ямполя. По их словам, здесь расстояние между российскими и украинскими позициями иногда достигает всего 150 метров.

Солдаты также признаются, что главная цель для них — не попасться в кадр российским дронам, которые отслеживают позиции ВСУ с воздуха круглосуточно.

«У нашей бригады нет беспилотников-камикадзе, которые были бы очень полезны для уничтожения их танков», — говорит один из собеседников La Vanguardia, боец ВСУ по имени Роман.

Один из врачей лесной бригады ВСУ, Юрий, признаётся, что ситуация на данном участке сложная.

«В последние несколько дней украинцам приходится вывозить всё больше раненых, что стало проблемой для этой медицинской команды. Она должна стабилизировать состояние раненых, пока они едут по грунтовым дорогам с ямами», — пишет испанское издание.

Медик, который (по его словам) служил ещё в составе советского контингента в Афганистане, также признаётся, что нынешний опыт оказался «самым тяжёлым» в его жизни. На афганской территории у войск СССР были самолёты для вывоза раненых, тогда как теперь украинских солдат приходится вывозить по разбитым дорогам, посетовал военврач.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военной службой правопорядка ВСУ были задержаны трое механиков-водителей одного из механизированных подразделений. Причиной стал отказ бойцов ВСУ выдвигаться на передовую на натовской бронетехнике. По его словам, задержание трёх украинцев произошло в районе Ямполя. Подполковник в отставке также сообщил, что ВСУ, невзирая на потери, продолжают безуспешно атаковать на краснолиманском направлении.