Варшава, 30 декабря, 2023, 15:17 — ИА Регнум. В Польше ведут поиски обломком ракеты, которая залетела в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил республики.

«30 декабря в Люблинском воеводстве будут проводиться наземные поиски обломков ракеты, которая вчера попала в воздушное пространство Польши», ― говорится в информации Минобороны в соцсети X.

В ведомстве уточнили, что для этого задействуют около 480 военнослужащих.

Поиски проводят для того, чтобы подтвердить, что на территории Польши не остался какой-либо элемент объекта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря в воздушном пространстве Польши засекли неопознанный объект, который залетел с Украины. Польский президент Анджей Дуда назначил по этому поводу срочное совещание с военным руководством республики.

Генерал Генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что воздушное пространство страны якобы нарушила российская ракета, однако доказательств этому он не предоставил. Он уточнил, что ракета в итоге покинула воздушное пространство Польши

Оперативный командующий польскими вооружёнными силами (ВС) Мачей Клиш в свою очередь проинформировал, что Варшава поднимала в воздух истребители после того, как в небе засекли ракету. Вместе с тем боевая авиация Польши не успела сбить цель.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что инцидент с неопознанным объектом в воздушном пространстве Польши является сигналом Западу о необходимости усиления украинской противовоздушной обороны (ПВО).