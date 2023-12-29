Варшава, 29 декабря, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Польши подняли истребители, когда засекли ракету, залетевшую с Украины, но те не успели её сбить, заявил 29 декабря оперативный командующий вооружёнными силами (ВС) республики Мачей Клиш.

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

«Время её нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным, и ракета покинула территорию Польши», — сказал Клиш.

Он сообщил, что ракета летела над польской территорией около трёх минут, зайдя вглубь страны на 40 км. Командующий заявил, что ракету отслеживали на протяжении всего полёта, подчеркнул, что она была одна.

Как сообщало ИА Регнум, польские ВС 29 декабря заявили, что засекли неопознанный летающий объект, влетевший с Украины. Он появился и исчез с радаров. По этой причине созвали Бюро национальной безопасности.

Начальник Генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что ракета была российской. При этом он не представил доказательств своему утверждению.

В Польшу ранее уже залетали воздушные объекты с украинской территории. В ноябре 2022 года ракета упала возле деревни Пшеводув, погибли два мирных жителя. Сначала были попытки обвинить Россию, но министр юстиции Польши Збигнев Зёбро объявил, что расследование установило принадлежность ракеты Украине.

В августе 2023 года на польскую территорию залетел самолёт авиакомпании Turkish Airlines, облетев ряд городов. Как оказалось борт облетал грозовой фронт.

Кроме того, в апреле 2023 года в лесу в Польше нашли обломки неопознанного воздушного военного объекта. Польские СМИ заявили, что на них были надписи на русском языке, но доказательств этого никто не представил, сведения об обломках засекретили, сообщив, что они могут принадлежать польским ВВС.