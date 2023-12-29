Варшава, 29 декабря, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Польский Генеральный штаб без доказательств заявил, что объектом, нарушившим воздушное пространство Польши, была российская ракета. Об этом, как передаёт портал Rzeczpospolita, сообщил генерал Веслав Кукула.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши», — заявил начальник Генштаба Кукула.

Он добавил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета его покинула. Её отследили польские военные с помощью радаров.

Также сообщается, что военные подняли самолёты, чтобы перехватить и сбить залетевшую со стороны Украины ракету, но не успели.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Польши ранее, 29 декабря, сообщили, что неопознанный воздушный объект вошёл в воздушное пространство страны. В оборонном ведомстве добавили, что объект пересёк границу со стороны Украины, а затем исчез с радаров. Очевидцы в районе Дольхобычув Люблинского воеводства рассказали, что наблюдали объект, летевший с огромной скоростью на запад.

В Польше не в первый раз фиксируют неопознанные воздушные объекты с территории Украины. В ноябре 2022 года украинская ракета упала в районе польской деревни Пшеводув. В результате этого погибли два человека. Тогда в инциденте также хотели обвинить Россию. Однако, проведя расследование министр юстиции Збигнев Зёбро заявил, что упавшая ракета принадлежала Украине. Отмечалось, что ракету произвели ещё в СССР.

В августе 2023 года в Польше заметили «странный» полёт самолёта авиакомпании Turkish Airlines. Воздушное судно сделало крюк, пролетев над городами Польши: вначале борт развернулся между Люблином и Замостьем, а затем полетел в сторону Жешува и Кракова. Позднее выяснилось, что причиной «странного» полёта самолёта стал грозовой фронт.

Помимо этого, в апреле 2023 года в лесу на северо-западе Польши, недалеко от Быдгоща, нашли обломки неопознанного воздушного военного объекта. Польские средства массовой информации, ссылаясь на свои источники, сообщали, что фрагменты этого объекта якобы содержали надписи на русском языке. Также сообщалось, что обломки принадлежат армии Польши. При этом никаких конкретных доказательств никто не привёл, а все сведения о данном инциденте засекретили.