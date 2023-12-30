Мелитополь, 30 декабря, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об отступлении подразделений украинской армии и подготовке севернее новой линии обороны в регионе. Об этом он написал в Telegram-канале.

Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ», — сообщил глава региона.

Губернатор указал на неудачи ВСУ на фронте и их преступные удары по гражданской инфраструктуре с использованием западного оружия — артиллерии, РСЗО и дронов.

Балицкий рассказал, что в течение 2023 года украинские войска не оставляли попыток нанести удары по российским позициям около населённых пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани. Для этого, по его словам, они применяли тактику «огневого выдавливания» путём волнообразного выдвижения, имея огневую поддержку танков и артиллерии.

При этом российские войска, будучи в активной обороне, при огневой поддержке артиллерии и авиации ежедневно отражали атаки ВСУ и уничтожили свыше 21 тыс. украинских военных, 300 танков и более 800 боевых бронированных машин и боевых машин пехоты.

Как сообщало 29 декабря ИА Регнум, подразделения ВСУ на участке фронта между Работино и Вербовым в Запорожской области оказались в критическом положении.

Украинские аналитики, слова которых привели «Военкоры Русской Весны», пожаловались на критическую ситуацию западнее Работино. Аналогичная ситуация между Новопрокоповкой и Вербовым. По их словам, удерживать территорию между этими двумя посёлками очень трудно, ведь она обнажена и сложна для подвоза боекомплекта.