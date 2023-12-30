Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Украину и Запад в скором времени ожидают самые плохие новости, заявил 30 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

Известия/Тарас Петренко

Он указал на полный провал военных планов киевского режима. Ставка на решение украинского вопроса на поле боя оказалась ошибочной.

«Поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей», — сказал Небензя, обращаясь к союзникам Киева.

Он отметил, что утвердят США и ЕС новые пакеты помощи Киеву или нет, это никак не поможет главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его «шайке». Помощь Запада только затягивает их агонию, она не в силах её предотвратить, подчеркнул Небензя.

Дипломат также отметил, что Россию не победить военным путём, добавив, что страна устранит создаваемую НАТО угрозу, исходящую с территории Украины. Москва сделает это или в рамках СВО, или с использованием политико-дипломатических инструментов.

Небензя также заявил, что у Киева нет и не будет ресурсов ни для перелома ситуации в зоне СВО, ни для удержания своих позиций.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря Госдеп объявил о выделении Украине последнего в этом году пакета военной помощи на сумму в $250 млн. На Украину Пентагон отправит оружие, в том числе противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы.

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг 29 декабря заявил, что на Украине в зоне СВО уничтожили половину из полученных ВСУ от Берлина танков Leopard 2. Всего на Украину Германия отправила 18 таких боевых машин.