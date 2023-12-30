Небензя заявил, что Украину и Запад ждут очень плохие новости
Постпред России Небензя заявил, что Украину и Запад ждут очень плохие новости
Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Украину и Запад в скором времени ожидают самые плохие новости, заявил 30 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
Он указал на полный провал военных планов киевского режима. Ставка на решение украинского вопроса на поле боя оказалась ошибочной.
«Поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей», — сказал Небензя, обращаясь к союзникам Киева.
Он отметил, что утвердят США и ЕС новые пакеты помощи Киеву или нет, это никак не поможет главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его «шайке». Помощь Запада только затягивает их агонию, она не в силах её предотвратить, подчеркнул Небензя.
Дипломат также отметил, что Россию не победить военным путём, добавив, что страна устранит создаваемую НАТО угрозу, исходящую с территории Украины. Москва сделает это или в рамках СВО, или с использованием политико-дипломатических инструментов.
Небензя также заявил, что у Киева нет и не будет ресурсов ни для перелома ситуации в зоне СВО, ни для удержания своих позиций.
Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря Госдеп объявил о выделении Украине последнего в этом году пакета военной помощи на сумму в $250 млн. На Украину Пентагон отправит оружие, в том числе противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы.
Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг 29 декабря заявил, что на Украине в зоне СВО уничтожили половину из полученных ВСУ от Берлина танков Leopard 2. Всего на Украину Германия отправила 18 таких боевых машин.