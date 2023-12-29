Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Украина не имеет и не будет иметь ресурса для перелома ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) или хотя бы для удержания своих позиций. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации Объединённых Наций.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Реальность сегодня такова, что у Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер выразил мнение, что переход украинских войск к оборонительной тактике не поможет им выстоять против российской армии. Он отметил, что ВСУ понесли большие потери и у них кончились боеприпасы.

Эксперт также отметил, что Россия не даст украинским военным закрепиться в обороне и будет наносить мощные удары по позициям сил Киева. 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные несут тяжёлые потери, а резервы Киева в значительной степени растрачены из-за стремления предъявить Западу результаты контрнаступления.