Москва, 8 декабря, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Российский форвард Александр Овечкин в составе команды «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем 1500 результативных очков, набранных за свою карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот результат ранее не удавалось достичь ни одному российскому хоккеисту.

Nhl.com Александр Овечкин

Для того чтобы набрать 1500 очков, Овечкину понадобилось сыграть в 1370 матчах. Другой преследователь из числа россиян, нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, имеет на своём счету 769 голевых передач и 481 забитую шайбу в 1088 играх (1250 очков).

В НХЛ Овечкин является автором 827 голов и 673 результативных передач. По числу набранных очков и заброшенных шайб он уступает лишь канадцу Уэйну Гретцки (2857 очков, 894 гола).

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября российский хоккеист Евгений Малкин назвал соотечественника Александра Овечкина лучшим хоккеистом в истории. Малкину трудно было сделать выбор между ним и своим одноклубником игроком «Питтсбург Пингвинз» канадцем Сидни Кросби. Для Малкина Кросби оказался просто лучшим игроком.

Согласно рейтингу журнала Forbes, самым высокооплачиваемым игроком НХЛ сезона 2023–2024 является российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. По итогам сезона его доход составит $17,5 млн, из них 12,5 млн он получит за контракт.