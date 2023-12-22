Вашингтон, 22 декабря, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Российские нападающие Александр Овечкин и Кирилл Капризов вошли в число звёзд игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 22 декабря сообщается на сайте турнира.

Andy Mueller/Global Look Press Александр Овечкин

Овечкин признан третьей звездой дня. Он принёс «Вашингтону» победу в гостевом матче против «Коламбуса», забросив шайбу в овертайме. Встреча завершилась со счётом 3:2. Также он записал на свой счёт одну результативную передачу.

Капризов стал второй звездой дня. Его шайба в овертайме матча «Миннесоты» с «Монреалем» стала победной. Кроме того, он отдал два голевых паса.

Лучшим игроком дня признан форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, который во встрече с «Оттавой» оформил первый в карьере покер, а также отметился результативной передачей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Овечкин прервал серию из 14 подряд матчей без голов. До этого он прокомментировал свою серию игр без заброшенных шайб. По его словам, удача и везение его покинули в нынешнем сезоне. 38-летнего хоккеиста удивила происходящая ситуация, он не может объяснить такого поворота событий. При этом хоккеист уверен, что в дальнейшем всё пойдёт своим чередом, нужно немного удачи.

Сейчас Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ, имея на счету 828 шайб. Лидером является Уэйн Гретцки, у которого 894 гола.