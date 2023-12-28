Москва, 28 декабря, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Российский журналист Дмитрий Губерниев заявил, что не считает фигуриста Романа Костомарова спортсменом года. Об этом он написал в Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM

Губерниев напомнил о словах журналиста Владимира Иванова о том, что Костомарову логичнее было бы присудить победу в номинации «Человек года» или «Преодоление года».

«Полностью согласен с автором. Тем более что сам Костомаров удивлен», ― написал комментатор.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, спортсменом года в России стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Его фамилию назвали 8% опрошенных. Второе место заняла фигуристка Камилла Валиева (5%).

Как сообщало ИА Регнум, Костомаров 10 января попал в больницу с пневмонией. В медучреждении он провёл 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. В июле фигуриста выписали из больницы. После протезирования Костомаров приступил к тренировкам.

11 декабря Костомаров впервые после установки протезов вышел на лёд на коньках. Он выполнил «фонарики», учился разгоняться и тормозить. Он заявил, что учится заново и его первые успехи увидит вся страна.

17 декабря фигурист выступил в шоу на коньках впервые после ампутации конечностей. Он вышел на лёд на шоу «Вместе и навсегда», посвященном 50-летию хореографа Ильи Авербуха. Первый выход Костомарова на коньках зал встретил стоя.

Позднее Костомаров заявил, что отдал бы всё, чтобы вновь быть здоровым. Он добавил, что во время лечения появлялась разная, порой выдуманная, информация о его состоянии. Также спортсмен отметил, что после выхода из больницы для него был сложный барьер — показать себя, поэтому он замыкался в себе и не знал, как всё будет.