Москва, 29 декабря, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Граждане, приходящие ставить подписи в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на новый срок, переживают за страну, заявил 29 декабря сопредседатель избирательного штаба действующего главы государства, его доверенное лицо, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков в ходе лектория общества «Знания» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Я вижу, насколько искренний этот людской поток. Не было ни одного, кого кто-то привёл», — рассказал он.

Машкова сильно обрадовало, когда он увидел такое количество единомышленников, переживающих за государство и его лидера. Он добавил, что работа по сбору подписей кипит.

Доверенными лицами Путина на выборах также стали актёр Сергей Безруков, певица Лариса Долина, музыкант Игорь Бутман, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Пресс-секретарь его избирательного штаба Александра Суворова 28 декабря сообщила, что всего у действующего главы государства официально зарегистрировали 346 человек, но список может вырасти до 600.

Путин подал заявку на участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Чтобы стать кандидатом на этот пост, ему нужно собрать 300 тыс. подписей до 31 января. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.