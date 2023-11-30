Буэнос-Айрес, 30 ноября, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Будущее правительство избранного президента Аргентины Хавьера Милея решило, что страна не будет вступать в БРИКС, заявила 30 ноября в соцсети X (бывш. Twitter) советник главы республики по внешней политике и претендент на пост главы МИД Диана Мондино.

IMAGO/Latin America News Agency Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

«Мы не войдём в БРИКС», — написала она.

До этого в команде Милея заявили, что рассматривают возможность присоединения с этому объединению, но так, чтобы участвовать «не очень активно».

Милей 19 ноября победил на президентских выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов, он возглавит страну с 10 декабря. Политик возглавляет Либертарианскую партию. Во время предвыборной кампании Милей заявлял, что он против вступления Аргентины в БРИКС, обещал заменить национальную валюту на доллары США, а также разорвать отношения с Россией и Китаем.

Аргентина на саммите Йоханнесбурге получила официальное приглашение вступить в БРИКС с 1 января 2024 года. Кроме неё в объединение пригласили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию.