Москва, 24 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Многие активы России, в том числе и золотовалютные резервы, фактически незаконно сворованы странами коллективного Запада. Об этом сегодня, 24 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По его словам, Россия будет изыскивать возможности для борьбы и защиты своих международных активов, на которые посягают другие страны.

«Принятие данных решений будет ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение на саммите G7 возможности передачи российских активов Киеву противоречит всем нормам международного права.

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