Нью-Йорк, Европа, 21 июня, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Европейский Союз пришёл к выводу, что не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы и вместо этого сосредоточился на временном их использовании, сообщило 21 июня агентство Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В докладе, на который ссылается агентство, в частности, говорится, что речь идёт о возможности временного использования заблокированных российских активов, которые оцениваются в более чем 200 млрд евро (219 млрд долларов).

Данная мера, отмечает Bloomberg, необходима для предоставления финансовой помощи Украине для восстановления экономики, инфраструктуры и других отраслей.

Ожидается, что после разработки соответствующего плана документ направят на одобрение лидерам ЕС, встреча которых запланирована в Брюсселе на следующей неделе.

Ранее Европейский центробанк предупредил Евросоюз о возможных негативных последствиях для евро в случае использования российских активов. Как отметило издание Financial Times, использование прибыли от замороженных активов может привести к подрыву доверия к европейской валюте и нанесению ущерба финансовой стабильности.

Тем временем советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что страна сможет погасить часть своего государственного долга за счёт российских активов, арестованных за рубежом.