Киев, 27 декабря, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Глава партии «Батькивщина» Верховной рады Украины Юлия Тимошенко призвала отправить на фронт половину силовиков страны вместо того, чтобы снижать призывной возраст, согласно новому законопроекту о мобилизации. Об этом она заявила в опубликованном в Сети видеообращении.

Serg Glovny/Global Look Press Юлия Тимошенко

«Сегодня у нас сотни тысяч силовиков, которые в центре страны лютуют по отношению к бизнесу: заводят уголовные дела, вымогают взятки, не дают работать. Давайте в первую очередь не возраст призыва понижать, а 50% всех силовиков, которые работают в полиции, прокуратуре, БЭБ (бюро экономической безопасности — ред.), которые подготовлены, призовём их», — высказалась Тимошенко.

К этому предложению Тимошенко добавила ещё одно — разрешить добровольно мобилизовать профессиональных военных от 60 до 65 лет. Кроме того, нардеп считает, что прежде рассмотрения закона о мобилизации нужно внести на голосование документ о создании фонда развития украинского военно-промышленного комплекса. Только после масштабного запуска ВПК можно говорить о том, сколько жителей Украины нужно призвать.

Исходя из этого, Юлия Тимошенко сообщила, что партия «Батькивщина» не станет голосовать в Раде за новый законопроект по мобилизации. Она считает его противоречащим конституции.

Как сообщало ИА Регнум 26 декабря, в парламенте Украины жителей страны призвали готовиться к худшему из-за появления новостей о мобилизации. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко объяснил, что план — призвать 450-500 тыс. человек стал для общества холодным душем. Также парламентарий призвал власти перестать раздавать обещания о быстрой победе ВСУ и захвате Крыма в ближайшее время.