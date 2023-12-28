Братислава, 28 декабря, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Украинцы образовали очередь из нескольких десятков метров у сервиса по замене паспортов в столице Словакии Братиславе. В таком подразделении украинской миграционной службы они могут оформить паспорт или водительское удостоверение, не выезжая за пределы страны. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

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Сервис организовали на территории автобусной станции около торгового центра Nivy. Документы оформляют в передвижных комплексах с надписью «Паспортный сервис».

Большинство из находящихся в очереди — мужчины. С собой украинцы принесли воду, чай, раскладные стулья и пледы.

ИА Регнум ранее 28 декабря сообщало о длинных очередях из украинцев в столице Польши, которые пытались попасть в отделение паспортного сервиса украинской миграционной службы в одном из торговых центров. Фотографии с ожидающими своей очереди людьми опубликовал главный редактор польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.

Предполагалось, что на длительное ожидание в очереди за новым паспортом сроком на 10 лет их вынудил проект закона о мобилизации на Украине. Они испугались, что в случае его принятия уклонисты не смогут обновлять документы. Также в законопроекте предусмотрели запрет на выдачу документов на выезд с Украины для пытающихся избежать военной службы.

На Украине 25 декабря правительство внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нём предлагается ограничивать в правах в случае неявки в военкомат.