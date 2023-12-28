Рига, 28 декабря, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ на территории страны ко всем сайтам, которые имеют отношение к компании «Яндекс», сообщил 28 декабря в соцсети X (бывш. Twitter) председатель ведомства Ивар Аболиньш.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что запрет коснётся в том числе доступа к «Яндекс Музыке». По словам Аболиньша, там размещают подкасты и другой контент лица, которые находятся под латвийскими санкциями.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 декабря напомнил, что Латвия и другие прибалтийские страны начали проводить русофобскую политику задолго до начала специальной военной операции на Украине. Он также отметил, что в Латвии большая доля русскоязычного населения, поэтому власти страны могут столкнуться неприятностями, если продолжат обращаться с ним по-свински.

Глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе 18 декабря объявила о планах выслать из страны более тысячи россиян, не успевших вовремя подать документы на вид на жительство или не сдавших экзамен по латышскому языку.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 21 декабря сообщила, что латвийские спецслужбы захватили культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Риге, отобрали у присутствующих там телефоны и начали допрашивать. Также силовики стали описывать имущество. Захарова назвала это государственным бандитизмом.