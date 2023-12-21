Москва, 21 декабря, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Захват латвийскими спецслужбами культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге стал актом государственного бандитизма, Москва ответит на эти действия, заявила 21 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По её словам, 21 декабря представители латвийских спецслужб ворвались в здание центра, отобрали у сотрудников средства связи и проводят допросы.

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», — указала дипломат.

Захарова также уточнила, что на входе в здание установлен «пост охраны», в помещениях идёт опись имущества и компьютерной техники.

«Одновременно в Сейме Латвии как раз в эти дни в ускоренном порядке проталкивается законопроект об экспроприации «Дома», являющегося собственностью правительства Москвы», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря стало известно, что Латвия планирует выслать из страны более тысячи граждан России, которые не подали документы на вид на жительство или не сдали экзамен по латышскому языку.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, в свою очередь, ранее заявлял о прекращении выдачи россиянам виз всех типов, в том числе гуманитарных.

Президент России Владимир Путин 4 декабря на встрече с членами СПЧ напомнил о большой доле русскоязычного населения в Латвии и отметил: если латвийские власти продолжат обращаться по-свински с населением, которое хочет жить там, то скоро эти власти могут столкнуться с ответным аналогичным отношением. Он подчеркнул, что счастье не придёт в дом к странам, допускающим русофобскую политику.