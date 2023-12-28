Москва, 28 декабря, 2023, 15:49 — ИА Регнум. «Ростех» в 50 раз нарастил производство боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО, заявил 28 декабря генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Кадр из видео

Отметив, что «Ростех» работает над выполнением гособоронзаказа и что Вооружённым силам регулярно поставляют артиллерию, бронемашины, танки, боевую авиацию, стрелковое оружие, беспилотники и боеприпасы, глава компании сообщил о важности проведённой на предприятиях модернизации.

Если бы до 2022 года её не провели, увеличения производства продукции в разы вы прошлом и в этом году не было бы, сказал он.

«Я пример могу привести. Производство боеприпасов для стрелкового вооружения и РЗСО мы увеличили в 50 раз», — сказал Чемезов.

Он добавил, что производство лёгкой бронетехники, бронемашин увеличилось пять с половиной раз, танков — в семь раз. Гендиректор «Ростеха» назвал это увеличение глобальным.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856131" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым

Как сообщало ИА Регнум, Путин провёл 28 декабря встречу с Чемезовым. Президент предложил главе «Ростеха» доложить о ситуации с выполнением гособоронзаказа.

Также речь на встрече шла о производстве гражданской продукции, прежде всего о производстве самолётов для гражданской авиации.

Согласно утверждённой президентом программе, «Ростех» до 2030 года планирует произвести более 500 самолётов различного типа, включая 270 лайнеров МС-21, 142 самолёта «Суперджет-100» и 115 самолётов Ту-214. В разных стадиях готовности сейчас 18 самолётов МС-21, а в 2024 году их начнут выпускать серийно, сообщил Чемезов.