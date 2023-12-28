Москва, 28 декабря, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Российские парламентарии получили первую партию отечественных автомобилей Lada Vesta, которая уже поступила в гараж Госдумы. Об этом рассказал в Telegram-канале депутат от партии «Новые люди» Олег Леонов.

Lada.ru

«Весь 2023 год говорили, что надо чиновников пересаживать на отечественные автомобили. Я считаю, что это абсолютно правильно. И вот я — первый пассажир новенькой «Лады Веста», которая теперь будет перевозить депутатов Госдумы. Вы знаете, прекрасная машина», — поделился своими ощущениями Леонов.

Депутат показал салон, место водителя, управление через сенсорный экран, назвав его «мультимедийной штукой», а в конце назвал Lada Vesta удобной, хорошей машиной.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв подтвердил «РИА Новости», что в гараж прибыли отечественные авто. Он назвал правильным решение пересадить чиновников для поездок по служебным делам на российские автомобили.

«Сказано — сделано. Решение о том, что депутаты Госдумы будут ездить по служебным делам на отечественных автомобилях, не просто принято, но работает. <…> Кроме того, что оно поднимет статус российских авто, которые будут восприниматься как «депутатские», это справедливый ответ иностранным производителям, ушедшим из России», — подытожил парламентарий.

В июне этого года министр финансов Антон Силуанов протестировал новую Lada Aura. Затем он заявил, что Минфин готов пересесть на неё с иностранных служебных автомобилей. Вместе с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым они доехали до площадки ПМЭФ, за рулём был Силуанов.

3 августа президент России Владимир Путин поддержал идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Он рассказал, что ответил отказом главам ряда министерств и ведомств в продолжении закупок автомобилей иностранного производства для своих нужд, добавив, что это «должно быть абсолютно исключено».

Как сообщало 21 октября ИА Регнум, Lada Granta стала самым недорогим автомобилем из перечня рекомендованных транспортных средств для чиновников (700 тыс. рублей). Дороже всех — внедорожник Aurus Komendant, минимальная стоимость которого начинается с 38,9 млн рублей.