Москва, 21 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Самым недорогим автомобилем из перечня рекомендованных транспортных средств для чиновников стала Lada Granta за 700 тыс. рублей, а дороже всех — внедорожник Aurus Komendant, минимальные цены на который начинаются от 38,9 млн рублей, сообщило 21 октября «РИА Новости», ссылаясь на прайс-листы автопроизводителей.

Petrov Sergey/Global Look Press

Среди рекомендованных госслужащим автомобилей также есть Lada Niva Legend за 830 тыс. рублей, Lada Niva Travel за 1,1 млн рублей, Lada Vesta за 1,24 млн рублей и Lada Vesta SW Cross за 1,5 млн рублей.

Ульяновский автомобильный завод может предложить чиновникам «Хантер» за 981 тыс. рублей, СГР за 1,18 млн, «Патриот» за 1,2 млн, «Пикап» за 1,26 млн и «Профи» за 1,3 млн.

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Автомобили от «Москвича» стоят от 2,2 млн до 3,95 млн, а российский бренд Evolute, запущенный в Липецке при участии партнёров из Китая, может предложить электрокары стоимостью от 3 млн до 4 млн. Также в перечне рекомендованных чиновникам машин есть китайский Haval, эти автомобили стоят от 1,9 млн до 4 млн рублей.

Минпромторг России опубликовал перечень автомобилей, рекомендованных для служебного использования чиновников, 20 октября. Список будут пополнять после выпуска новых отечественных автомобилей.

Президент России Владимир Путин в августе отметил, чтовсе чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях. Это будет способствовать ускорению улучшения качества российских машин, добавил он. Министр финансов России Антон Силуанов в июне призывал госслужащих переходить на отечественные автомобили, чтобы поддержать таким образом российский бизнес.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с ИА Регнум отметил, что в перечень Минпромторгане случайно попал Haval, так как машины этой марки начали собирать и в России. Их выпускают в Тульской области.