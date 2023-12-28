Москва, 28 декабря, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за прошедшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 над территориями ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил 28 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ministry of Defense of Ukraine

Он уточнил, что один штурмовик российские пилоты сбили в районе Краматорска. Два других уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) возле сёл Новогригоровка в Запорожской области и Токарёвка в Херсонской области.

«В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», — добавил Конашенков.

Всего с начала СВО украинская армия потеряла на фронте 563 военных самолёта, 262 вертолёта и 10 154 беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря Конашенков доложил, что российские силы ПВО в течение суток сбили украинский военный вертолёт Ми-8 над территорией ДНР. Кроме того, они уничтожили семь снарядов HIMARS и 17 беспилотников ВСУ над территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

26 декабря представитель Минобороны сообщил о трёх сбитых сверхзвуковых истребителях Су-27 и одном тактическом бомбардировщике Су-24 украинских ВВС. Их сбили российские средства ПВО над территорией Запорожской области, а также над Днепропетровской областью на Украине.