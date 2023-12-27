Москва, 27 декабря, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили военный вертолёт Ми-8 ВСУ, семь снарядов HIMARS и 17 беспилотников украинской армии, сообщил 26 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«В районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM», — сказал он.

Российские войска также уничтожили 17 украинских беспилотников возле Горловки и села Кирилловка в ДНР, в районе населённых пунктов Белогоровка и Новодружеск в ЛНР, сёл Раденск и Песчановка в Херсонской области, а также села Балочки в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря Конашенков доложил, что российские силы ПВО сбили два тактических бомбардировщика Су-24 украинских ВВС над Николаевской и Днепропетровской областями. Кроме того, они сбили за сутки пять реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 24 украинских БПЛА.

24 декабря официальный представитель Минобороны сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили три сверхзвуковых тяжёлых истребителя Су-27 и один Су-24. Их уничтожили над Запорожской и Днепропетровской областями. Всего с начала СВО на Украине российские войска уничтожили 560 украинских самолётов, 262 вертолёта и 10 121 БПЛА.