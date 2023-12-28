Херсон, 28 декабря, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Российские военнослужащие при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» поразили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и один танк Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

«Расчётами разведывательных беспилотников российской группировки, на правом берегу Днепра, были обнаружены самоходная установка 2С1 «Гвоздика», грузовой автомобиль и танк ВСУ. Для их уничтожения, командованием соединения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что поиск, наведение и уничтожение техники противника производились в ночное время при помощи тепловизионных систем, которыми оснащены российские средства поражения.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на херсонском направлении до 20 человек личного состава. Также российские военнослужащие уничтожили САУ «Акация», четыре САУ «Гвоздика», орудие Д-20 и три автомобиля противника.