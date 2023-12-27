Донецк, 27 декабря, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Российские военные захватили крупный арсенал западного оружия, уничтожив опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщил источник в группировке российских войск «Юг».

MOD Russia/Global Look Press

«Нечастая история — захваченный опорник и все трофеи удалось «зафиксировать», теперь в этом районе более-менее спокойно, коль скоро появилась возможность вынести оружие», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Военный рассказал, что на донецком направлении штурмовики 20-й мотострелковой дивизии ВС России взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ. Наступление российские военные вели под сильным обстрелом.

Удалось вплотную подойти к опорному пункту противника, где находились четверо военных ВСУ. Собеседник агентства рассказал, что двух украинских военных уничтожили при взятии опорного пункта, одного ранили и ещё одного взяли в плен.

Среди захваченных трофеев оказались десять шведско-британских противотанковых ракетных комплексов NLAW, пять американских ПТРК Javelin, четыре шведских ручных гранатомёта АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, а также средства наблюдения и связи и противогазы иностранного производства.

Всех участников этой операции представили к ордену Мужества.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские средства объективного контроля выявили наличие у украинских военных оружия времён Великой Отечественной войны. По словам эксперта, такое оружие ВСУ в последнее время стали использовать чаще.

В Минобороны 27 декабря сообщили об уничтожении на купянском направлении опорных пунктов ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Позиции ВСУ выявили с помощью беспилотников.