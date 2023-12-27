Москва, 28 декабря, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Органы внутренних дел в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях вынесли первые в стране решения о прекращении российского гражданства лиц за совершенные ими преступления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Иван Шилов, ИА REGNUM Паспорт РФ

В ведомстве напомнили о вступившем в конце октября в силу федеральном законе, согласно которому российское гражданство может быть прекращено для лиц, совершивших отдельные преступления или представляющих угрозу национальной безопасности. В настоящее время сотрудники министерства занимаются выявлением таких граждан.

В МВД также уточнили, что отбывающих наказание в местах лишения свободы людей, которых лишили российского гражданства, после освобождения депортируют из России.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2022 году в пять раз выросло количество уголовных дел против мигрантов по тяжким и особо тяжким преступлениям. В мае он заявил, что получившие гражданство России иностранцы должны в полной мере выполнять все гражданские обязанности, в том числе нести военную службу.

В середине декабря Следственный комитет предложил расширить перечень тяжких преступлений, наказанием за совершение которых становится лишение приобретённого гражданства. В ведомстве отметили, что не все указанные в Уголовном кодексе нарушения подпадают под новую норму.