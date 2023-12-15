Москва, 15 декабря, 2023, 18:21 — ИА Регнум. СК предложил расширить перечень тяжких преступлений, наказанием за совершение которых становится лишение приобретённого гражданства. Как стало известно 15 декабря, сейчас не все представленные в Уголовном кодексе подпадают под новую норму.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

В частности, отмечается, что она действует в случае изнасилования, но в то же время не действует при убийстве, которое изначально наказуемо более серьёзной санкцией.

«Необходимо проработать вопрос об изменениях, предусматривающих лишение приобретённого (не по рождению) гражданства за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

В СК подчеркнули, что всегда выступали за лишение гражданства, полученного не по рождению, в случае совершения преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря стало известно о первом после вступления в силу закона о гражданстве решении суда о его аннулировании за преступления. Двоих мужчин осудили за незаконный оборот наркотиков, в частности правоохранители нашли у них свёртки с мефедроном. У них изъяли российские паспорта.

На следующий день СК обратился к МВД с просьбой лишить российского гражданства семерых осуждённых за преступления. Как рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, речь шла о лицах, уклонившихся от военной службы, имеющих отношение к незаконному обороту наркотиков, оправдывавших терроризм и причастных к преступлениям сексуального характера.

Как отмечалось ранее, федеральный закон № 138 от 28 апреля 2023 года вступил в силу 26 октября. Согласно документу, приобретённое гражданство прекращается, если россиянин совершил одно из предусмотренных данным законом преступлений или готовился к его совершению, причем вне зависимости от времени совершения, даты вынесения обвиняющего приговора суда и даты принятия решения о приёме в российское гражданство.