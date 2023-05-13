Санкт-Петербург, 13 мая, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Одной из проблем, которые требуют принятия действенных мер, является увеличение количества преступлений, совершённых мигрантами. Об этом 13 мая заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

По словам Бастрыкина, в 2022 году в России число совершённых мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось с 11 тысяч до почти 15 тысяч, или на 37%. В частности, количество убийств выросло с 247 до 291 — на 18%, число изнасилований увеличилось с 257 до 276 — на 7%.

Глава СК отметил, что в большинстве своём приезжие граждане не интегрируются в российское общество и пытаются обособиться, не изучают русский язык и культуру.

Также Бастрыкин подчеркнул, что получившие гражданство России иностранные граждане должны в полной мере выполнять все обязанности, в том числе нести военную службу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бастрыкин отметил рост экстремистских преступлений среди молодёжи в России. По его словам, подростки всё чаще совершают тяжкие преступления, преступления экстремистского характера, а также проявляют жестокость и желание унизить свою жертву.