Путин рассказал о своей первой учительнице
Путин заявил, что помнит своих учителей и наставников
Москва, 27 декабря, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин помнит своих наставников и учителей, в том числе первую учительницу. Об этом он рассказал 27 декабря во время осмотра выставки, посвященной наставничеству.
«Я редко говорю, но помню её хорошо. Это были первые капельки формирования… Первые, конечно, из семьи, но из школы — она. Тамара Павловна её звали», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что хранит в сердце воспоминания об учителях и наставниках, которые у него были, и никогда их не забудет.
Ранее в тот же день он провёл заседание в Большом Кремлёвском дворце заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 27 декабря в ходе заседания Госсовета предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». При этом он призвал не делать из наставничества «принудиловку», а сохранить в этом движении живой дух.
Президент также подчеркнул важную роль образования и воспитания в сохранении суверенитета России. Он согласился со словами основоположника дошкольной педагогики Константина Ушинского, что воспитание — одно из величайших дел в истории.