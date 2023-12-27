Москва, 27 декабря, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин помнит своих наставников и учителей, в том числе первую учительницу. Об этом он рассказал 27 декабря во время осмотра выставки, посвященной наставничеству.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Президент РФ Владимир Путин

«Я редко говорю, но помню её хорошо. Это были первые капельки формирования… Первые, конечно, из семьи, но из школы — она. Тамара Павловна её звали», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что хранит в сердце воспоминания об учителях и наставниках, которые у него были, и никогда их не забудет.

Ранее в тот же день он провёл заседание в Большом Кремлёвском дворце заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 27 декабря в ходе заседания Госсовета предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». При этом он призвал не делать из наставничества «принудиловку», а сохранить в этом движении живой дух.

Президент также подчеркнул важную роль образования и воспитания в сохранении суверенитета России. Он согласился со словами основоположника дошкольной педагогики Константина Ушинского, что воспитание — одно из величайших дел в истории.