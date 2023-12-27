Москва, 27 декабря, 2023, 14:19 — ИА Регнум. На двух направлениях в зоне СВО ВСУ потеряли 235 военных за сутки, сообщил 27 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Официальный представитель Минобороны рассказал об отражении российскими военными в Харьковской области шести атак украинских штурмовых групп в районе села Синьковка в Купянском районе.

«Потери противника [на купянском направлении] составили: до 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30», — сказал Конашенков.

На краснолиманском направлении российские военные отразили две атаки ВСУ в районе села Червоная Диброва в ЛНР. Также они нанесли поражение украинской армии в районе Серебрянского лесничества.

«Потери ВСУ [на краснолиманском направлении] составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица Д-30», — сообщил Конашенков.

Конашенков также сообщил, что на донецком направлении ВСУ за сутки потеряли 280 военных. Потери на южнодонецком направлении — 90 военных, на запорожском — 45 и на херсонском — 20 военных за сутки.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-центре российской группировки «Запад» 27 декабря рассказали об отражении трёх контратак ВСУ на купянском направлении, в результате чего подразделения украинской армии отступили в южном и юго-западном направлениях.