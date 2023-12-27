Москва, 27 декабря, 2023, 14:09 — ИА Регнум. На купянском направлении в зоне спецоперации российские военные отразили три контратаки ВСУ. Украинские подразделения отступили в южном и юго-западном направлениях, сообщил 27 декабря начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Министерство обороны России

Российские мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районе села Синьковка в Харьковской области.

«Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — сообщил Зыбинский.

Он также сообщил, что российские лётчики нанесли шесть ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации ВСУ в районах сёл Синьковка, Песчаное и Берестовое в Харьковской области.

Как отметил начальник пресс-центра, в районе села Котляровки расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ, находившихся в укрытиях.

Зыбинский рассказал, что в районе села Токаревка расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор» под командованием старшего лейтенанта Евгения Бычкова уничтожил два украинских разведывательных беспилотника «Фурия».

«Общие потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, танк Т-64, САУ 2С3 «Акация» и три автомобиля», — сообщил Зыбинский.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны проинформировало об отражении трёх атак штурмовых ВСУ на купянском направлении в районе Синьковки.

Суточные потери украинской армии на купянском направлении составили до 25 военных. Также ВСУ потеряли танк, три автомобиля и «Акацию».