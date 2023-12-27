Вена, 27 декабря, 2023, 09:17 — ИА Регнум. В Австрии в последнее время злоумышленники неоднократно совершали акты вандализма в отношении российских объектов. Об этом 27 декабря сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма», ― сказал он в интервью «РИА Новости».

По его словам, в ряде случаев австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать преступников на месте совершения правонарушения.

При этом дипломат подчеркнул, что австрийские власти в целом с должным вниманием относятся к вопросам обеспечения безопасности российских загранучреждений и оперативно реагируют на поступающие сигналы и обращения российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая вандалы осквернили советское воинское захоронение, расположенное на территории земли Нижняя Австрия. Об этом 9 мая сообщили в посольстве России в Вене. Неизвестные в городе Эбенфурт повредили барельеф на памятнике.

Российская сторона проинформировала об инциденте местные власти и направила ноту протеста во внешнеполитическое ведомство Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего.

В диппредставительстве подчеркнули, что особо циничным является то, что это подлое преступление совершили в День Победы в Великой Отечественной войне. Дипломаты считают, что виновные безоговорочно должны быть привлечены к ответственности.