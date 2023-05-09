Вена, 9 мая, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Вандалы осквернили советское воинское захоронение, расположенное на территории земли Нижняя Австрия. Об этом 9 мая сообщили в посольстве России в Вене.

Tourismusbüro Ebensee Эбензе-ам-Траунзе. Австрия

«Посольству стало известно об осквернении советского воинского захоронения в городе Эбенфурт», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Как отметили дипломаты, неизвестные повредили барельеф на памятнике. Российская сторона намерена проинформировать об инциденте местные власти и направить ноту протеста во внешнеполитическое ведомство Австрии.

В диппредставительстве подчеркнули, что «особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено» в День Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Виктор Потапов заявил, что на кладбище в Вашингтоне вандалы осквернили русскую православную часовню. По его словам, неизвестные разбили окна, взломали двери, разбросали утварь в часовне, которая освящена в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери и действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на кладбище Рок-Крик.