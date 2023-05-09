Вена, 9 мая, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Посольство РФ в Вене намерено направить МИД Австрии ноту протеста после осквернения вандалами захоронения советских воинов.

Стрингер/ТАСС Здание МИД Австрии в Вене

Ранее в городе Эбенфурт (земля Нижняя Австрия) неизвестные осквернили захоронение бойцов, повредив барельеф на памятнике.

«Направим ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.

По их словам, виновные безоговорочно должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Виктор Потапов заявил, что на кладбище в Вашингтоне вандалы осквернили русскую православную часовню. По его словам, неизвестные разбили окна, взломали двери, разбросали утварь в часовне, которая освящена в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери и действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на кладбище Рок-Крик.