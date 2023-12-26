Москва, 27 декабря, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» запустит в 2025–2026 годах три экспериментальных разведывательных спутника, сообщил журналистам глава организации Юрий Борисов.

Иван Шилов ИА Регнум Спутник на орбите

По его словам, речь идёт об одном радиолокационном устройстве и двух оптических.

«Активно ведем работу над созданием трех экспериментальных аппаратов высокодетальной разведки: в оптическом диапазоне — двух, и одного — в локационном. Надеемся запустить их в 2025–2026 году…» — сказал Борисов в интервью телеканалу «России-24».

Глава госкорпорации отметил, что указанные устройства станут основой многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая стало известно, что новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» сможет проводить разведку и собирать разведданные об объектах ВСУ. Его вывели на орбиту 27 мая, запустив ракету «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный».

3 июня экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что новейшие российские спутники высокого разрешения позволят России изменить ход украинского конфликта. Он уточнил, что такие аппараты способны собирать информацию в мельчайших деталях, а также вести наблюдение даже через облака или в дождливую погоду.